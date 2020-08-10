Источник: Блез Матюиди перейдёт в «Интер Майами» Бэкхема

33-летний французский полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди перейдёт в «Интер Майами», сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, соглашение уже достигнуто, и Матюиди пройдёт медосмотр для американского клуба сегодня, 10 августа.
В феврале 2020 года руководство «Ювентуса» активировало опцию об автоматическом продлении контракта с Матюиди ещё на сезон, таким образом, его контракт с клубом истечёт лишь летом 2021 года.
В прошедшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 46 встречах за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись голом и двумя результативными передачами. Игроком туринского клуба он стал в августе 2017 года, перейдя из «ПСЖ» за € 20 млн. С тех пор он трижды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Италии.
- 10 августа 2020
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