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Украинскому футболисту наложили швы из-за травмы пениса во время матча

Украинскому футболисту наложили швы из-за травмы пениса во время матча
Футбол / Прочие турниры 0

Украинский защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии с «Сент-Трюйденом» (1:2), сообщает HLH.

На 63-й минуте вратарь «Гента» Томас Камински врезался в Пластуна и коленом нанёс ему травму. Украинец был тут же заменён, и за пределами поля ему наложили швы. В этой встрече именно Пластун забил единственный гол «Гента», отличившись в конце первого тайма.

Пластун перешёл в «Гент» летом 2018 года из «Лудогорца». Сумма трансфера составила € 3 млн. В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 28 матчах чемпионата Бельгии (28 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил три жёлтые карточки.

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