Заводящий «Спартака»: будем добиваться отставки руководства Дюкова и судейского корпуса

Заводящий «Спартака» Михаил Дивинский, получивший запрет на посещение матчей на один год, поделился мнением о судействе в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).



«Сейчас мы обсуждаем, как дальше действовать. Конечно, общее отношение РФС и судей к «Спартаку» для нас не стало новостью, но каждый такой эпизод словно делает картину яснее раз за разом. Мы не намерены снижать давление на РФС и будем добиваться отставки руководства Дюкова и судейского корпуса. То, что они делают с нашим футболом, либо непрофессионально, либо преступно», — приводит слова Дивинского Sport24.

Напомним, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Сочи» (2:2) арбитр встречи Василий Казарцев назначил в ворота красно-белых два пенальти. В ходе матча спартаковцы выигрывали со счётом 2:0. Игроки сочинцев Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа одиннадцатиметровые реализовали. «Спартак», который был недоволен судейством по итогам прошедшего сезона, написал открытое письмо главе департамента судейства РФС Виктору Кашшаи.