«Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген»: прямая трансляция матча Лиги Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 10 августа, состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Копенгаген». Встреча 1/4 финала Лиги Европы пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне (Германия), стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген».



Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. В бригаду войдут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери – Уильям Коллам.



В 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл ЛАСК (5:0, 2:1), а «Копенгаген» в двухматчевом противостоянии обыграл «Истанбул Башакшехир» (0:1, 3:0). В полуфинале турнира победитель пары «Манчестер Юнайтед» — «Копенгаген» сыграет с победителем противостояния «Вулверхэмптон» — «Севилья».



Турнирная сетка Лиги Европы сезона-2019/2020.