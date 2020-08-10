Кирилл Новиков: «Динамо» должно было выигрывать крупнее в матче с «Уралом»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).
«Ребята молодцы, мы по делу одержали победу. Она должна была быть крупнее, но мы забили не всё, что могли. Все выполнили план на игру, я благодарен ребятам. Первый тайм был хорош, второй чуть похуже. Команда не отошла от плана ни на секунду, ребята молодцы», — приводит слова Новикова сайт телеканала «Матч ТВ».
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). В бригаду вошли ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).
В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с казанским «Рубином». В свою очередь московское «Динамо» примет волгоградский «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.
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