Кирилл Новиков: «Динамо» должно было выигрывать крупнее в матче с «Уралом»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:0).



«Ребята молодцы, мы по делу одержали победу. Она должна была быть крупнее, но мы забили не всё, что могли. Все выполнили план на игру, я благодарен ребятам. Первый тайм был хорош, второй чуть похуже. Команда не отошла от плана ни на секунду, ребята молодцы», — приводит слова Новикова сайт телеканала «Матч ТВ».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). В бригаду вошли ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Николай Богач (Люберцы). Резервный рефери — Павел Шадыханов (Москва).

В следующем туре «Урал» сыграет на выезде с казанским «Рубином». В свою очередь московское «Динамо» примет волгоградский «Ротор». Оба матча состоятся 15 августа.