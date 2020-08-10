Казарцев: перед показом карточки попросил прощения у Соболева и выразил соболезнования

Арбитр Василий Казарцев прокомментировал решение вынести предупреждение форварду «Спартака» Александру Соболеву в ходе матча 1-го тура чемпионата России с «Сочи» (2:2). Жёлтая карточка была показана игроку за то, что он снял футболку после забитого мяча. Таким образом футболист почтил память скончавшейся в начале августа мамы.

«Могу через видеопространство выразить соболезнования Соболеву. Перед показом карточки я понимал, кто изображён на футболке. Я попросил прощения и выразил соболезнования. Соболев ответил: «У меня никаких вопросов». Хотел бы обратиться к публичным личностям: задумайтесь, что вы говорите. У к каким последствиям здоровья и психики это может привести. Россияне, давайте будем людьми», — сказал Казарцев в эфире телеканала «Матч ТВ».