«Это позор». Голкипер «Байера» Градецки — о вылете из Лиги Европы

Голкипер «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал поражение в матче с «Интером» в четвертьфинале Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась со счётом 2:1 в пользу миланского клуба. В составе победителем отличился Никола Барелла и Ромелу Лукаку. За «Байер» забил Кай Хаверц.

«Это позор. Быстро пропущенные два гола усложнили нам жизнь. Мы пробовали всё, но нам не повезло, Мы должны извлечь уроки из этого и снова сыграть в следующем сезоне», — приводятся слова Градецки на официальном сайте УЕФА.

В 1/8 финала Лиги Европы «Интер» со счётом 2:0 обыграл «Хетафе», а в 1/16 финала в двухматчевом противостоянии — «Лудогорец» (2:0, 2:1). В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».