Фарфан может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами»

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в MLS, сообщает Americatv.
По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Нью-Йорк Сити», а также «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Не исключено, что Фарфан может стать футболистом бразильского «Интернасьоналя».
Напомним, 5 августа «Локомотив» сообщил об уходе Фарфана, который теперь является свободным агентом.
Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019). Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.
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