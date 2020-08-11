Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фарфан может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами»

Фарфан может перейти в клуб Бекхэма «Интер Майами»
Футбол / РПЛ 0

Перуанский нападающий Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в MLS, сообщает Americatv.

По данным источника, интерес к футболисту проявляют «Нью-Йорк Сити», а также «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Не исключено, что Фарфан может стать футболистом бразильского «Интернасьоналя».

Напомним, 5 августа «Локомотив» сообщил об уходе Фарфана, который теперь является свободным агентом.

Фарфан играл за «Локомотив» с 2017 года. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион России (сезон-2017/2018), обладатель Кубка (сезон-2016/2017, 2018/2019) и Суперкубка страны (2019). Напомним, из-за травмы Фарфан не выходил на поле в составе «Локомотива» 14 месяцев. В сезоне-2019/2020 35-летний перуанский футболист принял участие в 2 матчах чемпионата России и забил 1 гол.

Фарфан: в «Локомотиве» я закалялся. Никто не сможет стереть это время из моей памяти
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020