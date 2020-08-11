«Интер» и Ромелу Лукаку установили рекорды Лиги Европы

«Интер» одержал победу в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Байером», который прошёл накануне, 10 августа, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (2:1).
Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», нападающий нерадзурри Ромелу Лукаку, ставший автором решающего гола, установил рекорд турнира. Бельгиец стал первым игроком, которому удалось забить в девяти матчах Лиги Европы подряд. При этом он также стал клубным рекордсменом – до него никто из футболистов нерадзурри не смог отличиться в шести еврокубковых встречах кряду.
Без рекорда не остался и сам «Интер». По подсчётам Opta, миланская команда в восьмой раз пробилась в полуфинал Лиги Европы / Кубка УЕФА. Больше это не удавалось никому.
В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».
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