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«Интер» и Ромелу Лукаку установили рекорды Лиги Европы

«Интер» и Ромелу Лукаку установили рекорды Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

«Интер» одержал победу в четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Байером», который прошёл накануне, 10 августа, на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе (2:1).

Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», нападающий нерадзурри Ромелу Лукаку, ставший автором решающего гола, установил рекорд турнира. Бельгиец стал первым игроком, которому удалось забить в девяти матчах Лиги Европы подряд. При этом он также стал клубным рекордсменом – до него никто из футболистов нерадзурри не смог отличиться в шести еврокубковых встречах кряду.

Без рекорда не остался и сам «Интер». По подсчётам Opta, миланская команда в восьмой раз пробилась в полуфинал Лиги Европы / Кубка УЕФА. Больше это не удавалось никому.

В полуфинале турнира нерадзурри сыграют с победителем противостояния «Шахтёр» — «Базель».

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