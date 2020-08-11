«Рубин» отказался продавать Самошникова в «Динамо» и «Арсенал»

Защитник «Рубина» Илья Самошников мог перейти в московское «Динамо» или тульский «Арсенал», однако клуб отказался продавать игрока, сообщает ТНВ.



После паузы в чемпионате, связанной с коронавирусом, в концовке прошлого сезона 22-летний Самошников закрепился в основном составе команды Леонида Слуцкого. Он провёл за «Рубин» шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями.



Казанский клуб по итогам сезона-2019/2020 занял 10-е место. Тульский «Арсенал» расположился на восьмой строчке. «Динамо» заняло шестое место и примет участие в квалификации Лиги Европы.

Матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Рубин» — «Локомотив» состоится сегодня, 11 августа. Начало — в 20:00 мск.