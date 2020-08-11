ЦСКА заинтересовался бельгийским хавбеком Ндайишимийе

Полузащитник «Виллем II» Майк Ндайишимийе может продолжить карьеру в России.



По информации Bobsoccer, в услугах 21-летнего бельгийского футболиста заинтересован ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Майка в € 3,6 млн.



Ндайишимийе на молодёжном уровне выступал на родине, где, в частности, провёл пять лет в «Андерлехте». Профессиональную карьеру хавбек начал в Нидерландах в составе НЕКа в 2018 году. На следующий год игрока арендовал «Виллем II», а этим летом клуб выкупил его за € 500 тыс. Ндайишимийе вызывается в сборную Бельгии U21.



В сезоне-2019/2020 полузащитник принял участие в 20 матчах завершённого досрочно розыгрыша Эредивизии, забил 5 голов (2 – с пенальти) и 1 автогол. «Виллем II» на момент остановки кампании занимал пятое место в турнирной таблице.

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