Источник: Джано стал самым высокооплачиваемым игроком «Ротора»

Полузащитник «Ротора» Джано Ананидзе стал самым высокооплачиваемым игроком клуба, сообщает телеграм-канал «Мутко против».



Бывший хавбек «Спартака» будет получать в Волгограде 1,7 млн рублей в месяц. Если футболист наберёт 10 очков по системе «гол+пас», то получит ещё 1 млн рублей премиальными.



Более того, контракт игрока предусматривает дополнительные выплаты, которые будут выдаваться по решению руководства «Ротора».



Контракт грузинского полузащитника с волгоградским клубом будет действовать до 20 мая 2021 года.



Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2009 по 2020 год. За время пребывания в клубе дважды уходил в аренду — в «Ростов» и «Крылья Советов». С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017 и стал обладателем Суперкубка страны (2017).

Джано перешёл в «Ротор»