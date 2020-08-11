Губерниев: если Широков поможет арбитру, значит, он полностью всё осознал

Комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что бывший нападающий сборной России Роман Широков, ранее отстранённый от эфиров на телевидении за нападение на арбитра во время матча любительских команд, должен принести извинения.



«Поступок Широкова вопиющий. Выводы каналом будут сделаны. Надеемся, что Роман осознаёт, что был неправ. Надеюсь, он принесёт всем, в том числе и каналу, глубокие извинения. Повинную голову меч не сечёт. Но здесь серьёзный моральный фактор, поэтому это ударило и по имиджу канала.

Я с Широковым в очень хороших отношениях, он производил всё это время впечатление спокойного и рассудительного человека. Если он найдёт способ, как облегчить эту ситуацию, поможет арбитру, которому мы желаем здоровья, то, значит, он полностью всё осознал. Важно, чтобы Широков помог арбитру не только по здоровью, но и по карьере. Чтобы он помог ему и курировал всю жизнь молодое судейское дарование», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.