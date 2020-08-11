«Химки» ведут переговоры с Кверквелией и Рыковым

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» ведут диалог с защитниками Соломоном Кверквелией и Владимиром Рыковым на предмет возможного перехода.

Подмосковная команда ищет центрального защитника и пытается приобрести одного из этих футболистов. При это для Кверквелии основным вариантом продолжения карьеры является волгоградский «Ротор».

Соломон выступает за «Локомотив» с 2017 года. Соглашение грузинского защитника с московским клубом рассчитано до конца сезона-2020/2021. В минувшем сезоне Кверквелия сыграл в 9 матчах чемпионата России. Последним клубом Рыкова было московское «Динамо», за которое он выступал с 2016 года. В сезоне-2019/2020 32-летний защитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу.