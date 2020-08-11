Арбитр Федотов: непонятно, почему Еськов переобулся по поводу пенальти в матче «Спартака»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о словах VAR-ассистента матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Сочи» (2:2) Алексея Еськова, который сказал «Я не могу это не отменить» во время переговоров с главным судьей Василием Казарцевым при назначении второго одиннадцатиметрового в ворота красно-белых.



«Изначальное мнение Еськова – это не пенальти. А если для него это не пенальти, то непонятно, почему он потом переобулся», — сказал Федотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

Напомним, Казарцев работал на матче «Спартак» — «Сочи» главным арбитром, а Еськов отвечал за VAR. Хозяева в начале встречи повели со счётом 2:0, однако в их ворота впоследствии были назначены два спорных пенальти, второй из которых — в концовке. Накануне, 10 августа, Казарцев заявил, что не считает назначение решающего одиннадцатиметрового удара грубой ошибкой, а Еськов признался, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.