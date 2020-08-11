Данил Круговой: сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от выступления в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).



«Долгий путь, чтобы дебютировать за «Зенит», начиная с академии, молодёжной команды, «Зенита-2». Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ. Незабываемые эмоции. Очень рад, что выиграли и выглядел неплохо. На замену всегда трудно выходить, организм надо подготавливать. То, что +29, проблем нет, уже играл в такую погоду за «Уфу»: в +40 играли с «Ростовом».



«Ротор» — боевая команда. Молодцы, боролись, бились. Напомнило, как недели три назад я бился за «Уфу». Стадион прекрасный. Поддержка трибун — топ», — сказал Круговой в интервью клубной пресс-службе «Зенита».