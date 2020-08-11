Данил Круговой: сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ
Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от выступления в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0).
«Долгий путь, чтобы дебютировать за «Зенит», начиная с академии, молодёжной команды, «Зенита-2». Наконец-то сбылась мечта — выйти в футболке «Зенита» в РПЛ. Незабываемые эмоции. Очень рад, что выиграли и выглядел неплохо. На замену всегда трудно выходить, организм надо подготавливать. То, что +29, проблем нет, уже играл в такую погоду за «Уфу»: в +40 играли с «Ростовом».
«Ротор» — боевая команда. Молодцы, боролись, бились. Напомнило, как недели три назад я бился за «Уфу». Стадион прекрасный. Поддержка трибун — топ», — сказал Круговой в интервью клубной пресс-службе «Зенита».
- 11 августа 2020
-
22:37
-
22:28
-
22:24
-
22:03
-
21:57
-
21:35
-
21:28
-
21:12
-
21:02
-
20:53
-
20:48
-
20:38
-
20:37
-
20:21
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:56
-
19:38
-
19:33
-
19:13
-
19:02
-
19:00
-
18:45
-
18:43
-
18:38
-
18:32
-
18:27
-
18:20
-
18:05
-
18:02
-
17:55
-
17:35
-
17:30
Партнерский контент