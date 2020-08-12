Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Губерниев — Слуцкому: тренер, жги! Долой неумех и слабаков из российского футбола

Губерниев — Слуцкому: тренер, жги! Долой неумех и слабаков из российского футбола
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого, который остался недоволен судейством в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:2).

«Тренер, жги! Долой неумех и слабаков из российского футбола», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В первом тайме форвард казанцев Иван Игнатьев упал в штрафной «Локомотива» после контакта с вратарём «железнодорожников» Маринато Гильерме, но 11-метровый назначен не был. После этого арбитр Сергей Иванов в перерыве матча удалил Слуцкого, а во втором тайме — защитника казанского клуба Сильвие Бегича.

Во 2-м туре РПЛ «Рубин» встретится с екатеринбургским «Уралом». Матч состоится 15 августа в Казани на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» – «Спартаку»: я знаю, что ты чувствуешь
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020