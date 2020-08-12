Николич: арбитр принял верное решение, не назначив пенальти в матче с «Рубином»

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (2:0).



«Поздравляю команду с победой. Это очень важные три очка для нас. У нас не было сегодня четверо-пятеро важных игроков, зато в начале и в конце матча мы выпустили молодых игроков. В первом тайме мы контролировали игру, забили голы. Мне понравилось, как мы играли во втором тайме. Надо играть чуть-чуть, когда были в большинстве после удаления Бегича. Поздравляю болельщиков, что прилетели в Казань. Это важные три очка для нас.



Что касается судейства, то для меня это сюрприз, что СМИ говорят о судьях, скандалах и так далее. Я думаю, что в футбольном мире самое главное игроки, болельщики, тренеры, клубы. Я посмотрел ситуацию с падением Игнатьева в штрафной по телевизору и могу сказать, что это не пенальти. Это была жёлтая карточка нападающему. Он ударил Гильерме. Хочется сказать, что судья тоже человек, как и мы с вами. Они тоже делают ошибки: иногда против тебя, иногда за тебя. Но я согласен, что надо сделать встречу с тренерами и клубами, чтобы прояснить какие есть регламенты по VAR, по карточкам и так далее. У нас последние пять-шесть дней были турбулентными, и для нас было очень важно показать, что мы правда команда.



«Рубин» — очень хорошая команда. Могу сказать только тёплые слова в их сторону. У них хорошо организованная команда, хороший тренер, есть много интересных игроков. Думаю, они хорошо будут играть в этом сезоне. Также у них очень красивый стадион и хорошая атмосфера. Я должен выразить уважение «Рубину».

Почему в раздевалке нет радости? Мы играли три дня назад, будем играть опять через три дня. Эйфория сейчас не нужна. Мы забрали три очка. Теперь самое важное — концентрация на «Краснодар», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата».