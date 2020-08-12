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Дмитрий Комбаров: не понимаю, зачем ввели VAR

Дмитрий Комбаров: не понимаю, зачем ввели VAR
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил недовольство работой системы видеоассистента рефери (VAR) в российском футболе. Видеоповторы были введены в Российской Премьер-Лиге в прошлом сезоне.

«Не понимаю, зачем ввели VAR. Правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видео. Мы играли с «Зенитом», и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Тимофееву. Мы потом смотрели – может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» – «Спартак». Там было несколько моментов», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».

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