Дмитрий Комбаров: не понимаю, зачем ввели VAR
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров выразил недовольство работой системы видеоассистента рефери (VAR) в российском футболе. Видеоповторы были введены в Российской Премьер-Лиге в прошлом сезоне.
«Не понимаю, зачем ввели VAR. Правильные решения не всегда принимаются даже после просмотра видео. Мы играли с «Зенитом», и назначили пенальти за то, что мяч якобы попал в руку Тимофееву. Мы потом смотрели – может, мяч и пролетел в сантиметрах-миллиметрах от руки, но не было там пенальти. Или возьмём скандальный кубковый матч «Зенит» – «Спартак». Там было несколько моментов», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».
- 12 августа 2020
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