Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дмитрий Комбаров рассказал о самом большом штрафе в своей карьере

Дмитрий Комбаров рассказал о самом большом штрафе в своей карьере
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.

«10 тысяч евро. Мне дали вторую жёлтую в матче с «Ростовом». Мы проигрывали, я сфолил и после удаления наступил Калачёву на ногу. Меня тогда дисквалифицировали, а тренерский штаб посчитал, что удаление было необоснованным с моей стороны», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Комбаров перешёл в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан красно-белых Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год.

Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020