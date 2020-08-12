Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о самом большом штрафе в своей карьере.



«10 тысяч евро. Мне дали вторую жёлтую в матче с «Ростовом». Мы проигрывали, я сфолил и после удаления наступил Калачёву на ногу. Меня тогда дисквалифицировали, а тренерский штаб посчитал, что удаление было необоснованным с моей стороны», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.



Комбаров перешёл в «Крылья Советов» прошлым летом на правах свободного агента из «Спартака», цвета которого защищал с 2010 года. До трансфера в стан красно-белых Дмитрий пять лет играл за «Динамо». В сборную России 33-летний футболист вызывался с 2012 по 2018 год.



Полное интервью с Дмитрием Комбаровым читайте на «Чемпионате».