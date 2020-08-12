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Матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» обслужит Кирилл Левников

Матч РПЛ «Локомотив» — «Краснодар» обслужит Кирилл Левников
Футбол / РПЛ 0

Состоялось назначение арбитров на матчи 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал» — «Уфа»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Илья Елеференко, Андрей Болотенков; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Николай Богач; инспектор — Александр Гончар.

«Сочи» — «Химки»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Алексей Ширяев; резервный судья — Юнус Кошко; VAR — Артём Любимов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Владимир Енютин.

«Спартак» — «Ахмат»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный судья — Владимир Сельдяков; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Антон Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Динамо» — «Ротор»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Лаша Верулидзе; инспектор — Сергей Французов.

«Рубин» -«Урал»: судья — Алексей Сухой; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Николай Левников.

ЦСКА — «Тамбов»: судья — Владимир Москалёв; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Михаил Вилков; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья — Игорь Низовцев; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Александр Колобаев.

«Ростов» — «Зенит»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Игорь Демешко; инспектор — Юрий Баскаков.

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