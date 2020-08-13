У Смолова в ночном клубе Барселоны украли часы стоимостью € 300 тысяч

Российского нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова, выступавшего на правах аренды в «Сельте», ограбили в день матча с «Эспаньолом» (0:0), сообщает ElCaso.
19 июля Смолов принял участие в матче с каталонским клубом. После встречи с «Эспаньолом» россиянин вместе со своими друзьями отправился на вечеринку в центр Барселоны, в ночной клуб в районе Пуэрто Олимпико. Там у футболиста исчезли часы стоимостью около € 300 тыс. Сообщается, что кража была организована группой молодых людей. Смолов написал заявление в полицию.
В конце июля нападающий московского «Локомотива» вернулся в Москву из испанской «Сельты», где он находился в аренде. В сезоне-2019/2020 Смолов провёл в испанском чемпионате 14 матчей и забил два мяча — по одному в ворота мадридского «Реала» и «Барселоны». За «Локомотив» Смолов выступает с 2018 года. Контракт форварда с московским клубом действует до лета 2022 года.
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