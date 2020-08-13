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Неймар отдал Шупо-Мотингу награду лучшему игроку матча с «Аталантой»

Неймар отдал Шупо-Мотингу награду лучшему игроку матча с «Аталантой»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» состоялась встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен Жермен» и «Аталантой» (2:1) из Италии, по результатам которой проход в следующий раунд турнира в драматичной развязке осуществил клуб из Франции.

Лучшим игроком матча был признан 28-летний нападающий «ПСЖ» Неймар, ставший автором результативной передачи на своего соотечественника Маркиньоса сравнявшего счёт на 90-й минуте встречи. Однако после игры награду лучшему игроку бразилец решил отдать 31-летнему камерунцу Эрику Шупо-Мотингу, гол которого на 93-й минуте вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов.

Публикация доступна в «твиттере» «ПСЖ».

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид».

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