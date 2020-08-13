Неймар отдал Шупо-Мотингу награду лучшему игроку матча с «Аталантой»

В Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш» состоялась встреча 1/4 финала Лиги чемпионов между французским «Пари-Сен Жермен» и «Аталантой» (2:1) из Италии, по результатам которой проход в следующий раунд турнира в драматичной развязке осуществил клуб из Франции.
Лучшим игроком матча был признан 28-летний нападающий «ПСЖ» Неймар, ставший автором результативной передачи на своего соотечественника Маркиньоса сравнявшего счёт на 90-й минуте встречи. Однако после игры награду лучшему игроку бразилец решил отдать 31-летнему камерунцу Эрику Шупо-Мотингу, гол которого на 93-й минуте вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов.
Публикация доступна в «твиттере» «ПСЖ».
В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с победителем пары «РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид».
- 13 августа 2020
-
05:04
-
04:54
-
00:57
-
00:53
-
00:36
-
00:33
-
00:08
- 12 августа 2020
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
23:31
-
23:14
-
23:13
-
22:57
-
22:31
-
22:28
-
22:12
-
21:58
-
21:47
-
21:29
-
21:26
-
21:11
-
20:59
-
20:54
-
20:46
-
20:29
-
20:19
-
20:13
-
20:02
-
19:54
-
19:47
-
19:39
-
19:34
-
19:27
-
19:21