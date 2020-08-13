Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Бешикташ» вступил в переговоры с Далером Кузяевым

«Бешикташ» вступил в переговоры с Далером Кузяевым
Футбол / РПЛ 0

Турецкий «Бешикташ» проявляет серьёзную заинтересованность в 27-летнем экс-полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Далере Кузяеве, находящемся в статусе свободного агента, сообщает турецкий журналист Серкан Дикме в «Твиттере».

По информации источника, «Бешикташ» уже вступил в переговоры с Далером и готовится представить игроку официальное предложение.

Сообщалось, что Кузяев вёл переговоры с испанской «Валенсией. Игроком также интересовались «Марсель», «Бордо», «Хоффенхайм» и один немецкий клуб, название которого не указывалось.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 20 матчах отдал две результативные передачи. Ещё в 4 играх Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.

Представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020