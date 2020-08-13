«Бешикташ» вступил в переговоры с Далером Кузяевым
Турецкий «Бешикташ» проявляет серьёзную заинтересованность в 27-летнем экс-полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Далере Кузяеве, находящемся в статусе свободного агента, сообщает турецкий журналист Серкан Дикме в «Твиттере».
По информации источника, «Бешикташ» уже вступил в переговоры с Далером и готовится представить игроку официальное предложение.
Сообщалось, что Кузяев вёл переговоры с испанской «Валенсией. Игроком также интересовались «Марсель», «Бордо», «Хоффенхайм» и один немецкий клуб, название которого не указывалось.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Кузяев в 20 матчах отдал две результативные передачи. Ещё в 4 играх Лиги чемпионов и 4 играх Кубка России отметиться результативными действиями ему не удалось.
Представитель Кузяева ведёт переговоры с «Валенсией»
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