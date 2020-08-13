Тедеско: понимаю Федуна и разделяю его эмоции. Он очень любит «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о выступлениях владельца клуба Леонида Федуна, оставшегося недовольным работой судей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).



«Федун очень эмоционально порой относится к ситуации. Я его понимаю. Он очень любит этот клуб. Вы знаете, сколько сил он вложил в клуб и команду. Я разделяю его эмоции. Должно было произойти нечто неординарное, чтобы Федун так высказался.



Мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию. В Германии есть поговорка: если про судей ничего не говорят после игры, значит, они хорошо отработали. Надо быстро переключаться от игры, чтобы двигаться дальше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.