Тедеско: понимаю Федуна и разделяю его эмоции. Он очень любит «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился мыслями о выступлениях владельца клуба Леонида Федуна, оставшегося недовольным работой судей в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:2).
«Федун очень эмоционально порой относится к ситуации. Я его понимаю. Он очень любит этот клуб. Вы знаете, сколько сил он вложил в клуб и команду. Я разделяю его эмоции. Должно было произойти нечто неординарное, чтобы Федун так высказался.
Мы продолжаем работать, несмотря на ситуацию. В Германии есть поговорка: если про судей ничего не говорят после игры, значит, они хорошо отработали. Надо быстро переключаться от игры, чтобы двигаться дальше», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 13 августа 2020
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