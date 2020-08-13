Тедеско: Крал — пример прогресса «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал прогресс полузащитника команды Алекса Крала.

Напомним, что чешский хавбек перешёл в московский клуб год назад. В прошедшем сезоне РПЛ полузащитник провёл 19 матчей и заработал четыре жёлтых карточки.

«У нас есть и нападающие, и атакующие полузащитники. Крал – пример прогресса команды, он сильно прибавил в переходах из обороны в атаке, технике, владении мячом. Он может прекрасно играть в схеме с одним опорным и с двумя, я доволен его работой и игрой», — передаёт слова главного тренера команды корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

По итогам прошлого сезона московская команда заняла седьмое место. Новый чемпионат России «Спартак» начал с ничьей с «Сочи» (2:2).