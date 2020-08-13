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Блез Матюиди перешёл в «Интер Майами» Бекхэма

Блез Матюиди перешёл в «Интер Майами» Бекхэма
Футбол / Прочие турниры 0

«Интер Майами» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего полузащитника «Ювентуса» Блеза Матюиди.

33-летний французский футболист будет выступать за новую команду под 8-м номером. Условия и продолжительность контракта не уточняются.

Переход Матюиди прокомментировал основатель и совладелец клуба, бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм: «Я очень рад приветствовать моего друга Блеза в «Интер Майами». Это потрясающий и одарённый футболист и отличный человек. Мы, владельцы, и болельщики гордимся тем, что в нашей команде будет играть чемпион мира. Для меня как для бывшего партнёра Матюиди здорово, что он присоединился к нашему клубу. С нетерпением жду момента, когда поприветствую Блеза и его прекрасную семью в Южной Флориде».

Матюиди выступал «Ювентус» с 2017 года, а до этого играл за «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьен» и «Труа».

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