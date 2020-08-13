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В окружении Роналду отреагировали на информацию, что игрока предложили «Барселоне»

В окружении Роналду отреагировали на информацию, что игрока предложили «Барселоне»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен отработать контракт с клубом, рассчитанный до 2022 года, сообщает AS.

Сегодня, 13 августа, журналист Гильем Баллаге заявил, что туринцы хотят избавиться от зарплаты португальца и уже предложили его многим клубам, среди которых «Барселона», являющаяся принципиальным соперником бывшего клуба форварда «Реала». За «сливочных» Криштиану выступал на протяжении девяти лет.

В окружении Роналду на эту информацию отреагировали фразой «это всё ложь», также отметив, что игрок и его семья счастливы в Турине.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года. Трансфер 35-летнего футболиста обошёлся «старой синьоре» в € 117 млн. В минувшем сезоне Криштиану принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 31 гол и отдал 5 результативных передач.

Журналист: «Юве» хочет избавиться от оклада Роналду. Его предлагали всем, включая «Барсу»
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