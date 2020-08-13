В Беларуси перенесли матчи чемпионата и Кубка из-за форс-мажора

Белорусская федерация футбола (АБФФ) объявила о переносе нескольких матчей чемпионата и Кубка страны.

«Матч между «Динамо-Минск» и «Смолевичами», перенесённый матч 9-го тура «Минск» — «Неман», а также матчи розыгрыша 1/16 финала Кубка Беларуси, которые должны были состоятся 15 августа, «Нафтан» — «Городея» и «Гомель — «Шахтёр» переносятся на более поздний срок», — сообщается на сайте АБФФ.

Также перенесены матчи 14-го тура первой лиги и 15-го тура второй лиги чемпионата Беларуси.

«Решения приняты в соответствии с п. 5.5.4. ст. 5 регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу—2020», — отмечает пресс-служба. В этом пункте регламента сказано, что решение о переносе может принять бюро исполкома АБФФ «в случае форс-мажорных обстоятельств».

7 августа АБФФ уже переносила два матча чемпионата согласно тому же пункту регламента.