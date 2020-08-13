Видаль: Левандовски – необыкновенный футболист, но Месси с другой планеты

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль сравнил нападающего каталонского клуба Лионеля Месси с форвардом «Баварии» Робертом Левандовски.

«Левандовски — необыкновенный, неутомимый, очень опасный футболист. Видел, как он рос и тренировался. Остановить его будет очень трудно. Но его нельзя сравнивать с Месси, потому что Лео с другой планеты», — приводит слова Видаля Marca.

«Барселона» и «Бавария» встретятся в матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч состоится 14 августа в португальском городе Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало — в 22:00 мск. Обслужит матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой, ассистировать ему будут судьи на линиях Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья — Артур Соареш Диаш (Португалия).