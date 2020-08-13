Агент: Коутиньо жаждет сыграть с «Барселоной» и выиграть Лигу чемпионов

Киа Джурабчан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает за «Баварию» на правах аренды, рассказал о ближайших планах футболиста.

«Коутиньо сосредоточен на выходе в следующий раунд Лиги чемпионов. У него впереди большой матч. Клуб, которому он принадлежит, сыграет с клубом, за который он играет. У Филиппе серьёзная ситуация. Он жаждет сыграть с „Барселоной“, а также очень хочет выиграть Лигу чемпионов. Думаю, у „Баварии“ есть потенциал для победы на турнире.

После того как Лига чемпионов закончится, мы сядем и поговорим. Возможно, «Барселона» станет финальным пунктом его пути, хотя Филиппе хочет вернуться в Премьер-лигу. Но финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса сыграет роль, так как он дорогой футболист", — приводит слова Джурабчана TalkSPORT.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа.