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Агент: Коутиньо жаждет сыграть с «Барселоной» и выиграть Лигу чемпионов

Агент: Коутиньо жаждет сыграть с «Барселоной» и выиграть Лигу чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Киа Джурабчан, агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который выступает за «Баварию» на правах аренды, рассказал о ближайших планах футболиста.

«Коутиньо сосредоточен на выходе в следующий раунд Лиги чемпионов. У него впереди большой матч. Клуб, которому он принадлежит, сыграет с клубом, за который он играет. У Филиппе серьёзная ситуация. Он жаждет сыграть с „Барселоной“, а также очень хочет выиграть Лигу чемпионов. Думаю, у „Баварии“ есть потенциал для победы на турнире.

После того как Лига чемпионов закончится, мы сядем и поговорим. Возможно, «Барселона» станет финальным пунктом его пути, хотя Филиппе хочет вернуться в Премьер-лигу. Но финансовая ситуация из-за пандемии коронавируса сыграет роль, так как он дорогой футболист", — приводит слова Джурабчана TalkSPORT.

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа.

Коутиньо попросил «Барселону» не сообщать ему о контракте во время ЛЧ
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