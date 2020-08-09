Коутиньо попросил «Барселону» не сообщать ему о контракте во время ЛЧ
Бразильский полузащитник «Барселоне» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», попросил руководство каталонского клуба не сообщать ему о ходе переговоров о его возможном будущем, пока идёт розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает sport.es.
Ранее сообщалось, что Коутиньо покинет «Барселону» в летнее трансферное окно и с высокой долей вероятности перейдёт в лондонский «Арсенал». Бразилец хочет сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов, не отвлекаясь на мысли о контракте. «Бавария» обыграла «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира и встретится в четвертьфинале с «Барселоной».
В недавно завершившемся розыгрыше Бундеслиги Коутиньо провёл за «Баварию» 23 матча и забил восемь мячей.
«Бавария» разгромила «Челси» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
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