Коутиньо попросил «Барселону» не сообщать ему о контракте во время ЛЧ

Бразильский полузащитник «Барселоне» Филиппе Коутиньо, выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию», попросил руководство каталонского клуба не сообщать ему о ходе переговоров о его возможном будущем, пока идёт розыгрыш Лиги чемпионов, сообщает sport.es.

Ранее сообщалось, что Коутиньо покинет «Барселону» в летнее трансферное окно и с высокой долей вероятности перейдёт в лондонский «Арсенал». Бразилец хочет сосредоточиться на выступлении в Лиге чемпионов, не отвлекаясь на мысли о контракте. «Бавария» обыграла «Челси» в ответном матче 1/8 финала турнира и встретится в четвертьфинале с «Барселоной».

В недавно завершившемся розыгрыше Бундеслиги Коутиньо провёл за «Баварию» 23 матча и забил восемь мячей.