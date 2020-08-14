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Ван Перси: Артета обладает потенциалом, чтобы стать великим тренером

Ван Перси: Артета обладает потенциалом, чтобы стать великим тренером
Футбол / Англия 0

Бывший игрок «Арсенала» Робин ван Перси поделился мнением о главном тренере «канониров» Микеле Артете.

«Думаю, Артета обладает потенциалом, чтобы стать великим тренером. Я сказал об этом после просмотра его двух первых тренировок. Его поведение с журналистам, а также то, какой стиль игры он прививает команде, выглядит многообещающе. Ему нужно время. Иногда смотришь на команду или на тренера и думаешь: «Этот тренер может проработать ещё 200 лет, но у него ничего не выйдет».

Но, когда я смотрю на Микеля, то вижу позитивные изменения. Футболисты стали играть, как команда. «Арсенал» стал лучше играть в обороне", — приводит слова ван Перси Goal.

В минувшем сезоне «Арсенал» занял восьмое место в Премьер-лиге и выиграл Кубок Англии.

Артета купил сторожевую собаку за € 22 тыс.
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