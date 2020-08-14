«Лион» может подать жалобу в УЕФА касательно выбора судьи на матч с «Манчестер Сити» в ЛЧ

«Лион» может опротестовать решение УЕФА о назначении главного арбитра на матч с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Goal.

Обслуживать матч будет 37-летний Дэнни Маккели, бывший офицер полиции Нидерландов. При этом, матч «Лиона» с «Манчестер Сити» может иметь важное значение для амстердамского «Аякса». В случае победы «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Аякс» автоматически попадет в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. Однако, если «Лион» выиграет турнир, «Аяксу» придётся пройти квалификационный плей-офф, что может поставить их под угрозу потерять огромную сумму денег, если они затем не пройдут квалификацию.

Сообщается, что если «Лион» всё-таки решит подать жалобу, то рефери могут сменить. Матч между «Лионом» и «Манчестер Сити» состоится 15 августа.