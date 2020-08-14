Нагельсман: возможно, мы выпьем пива вместе в отеле, а завтра сосредоточимся на «ПСЖ»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в четвертьфинале Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» (2:1).

«Это была хорошая игра для моей команды, и я очень счастлив. В конце концов, я думаю, мы были немного лучше в конце матча, и в этом была разница. Мы не создавали много моментов, но и у «Атлетико» этого не сделал, и, в конце концов, я думаю, что мы были немного более опасными возле ворот соперника. Хорошо, что мы находимся в полуфинале. У нас не будет много времени, чтобы отпраздновать эту победу, но, возможно, мы выпьем пива вместе в отеле, а завтра мы сосредоточимся на «ПСЖ», — приводит слова Нагельсмана Daily Mail.

В полуфинале «РБ Лейпциг» встретится с «ПСЖ». Матч состоится 18 августа.