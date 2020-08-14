Медштаб «Барселоны» допустил Усмана Дембеле до матча с «Баварией». Он не играл с ноября

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле сможет принять участие в предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Баварией».



Как сообщает пресс-служба клуба, медицинский штаб команды допустил 23-летнего французского футболиста до встречи с мюнхенцами. Таким образом, Усман может выйти на поле впервые с ноября, когда он получил травму во время матча группового этапа главного еврокубка с дортмундской «Боруссией». Впоследствии, в феврале, форвард получил новое повреждение и не мог играть ещё несколько месяцев.



Матч «Барселона» – «Бавария» состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе со словенцем Дамиром Скоминой.

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