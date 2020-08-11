«Манчестер Юнайтед» может арендовать Усмана Дембеле с обязательством выкупа

«Манчестер Юнайтед» может переключиться на альтернативный вариант после срыва трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» по-прежнему рассматривают в качестве запасной опции нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Манкунианцы даже провели неофициальные переговоры, в которых обсуждали возможную аренду француза на один сезон с обязательством последующего выкупа. Однако пока английский клуб не делал предложения по 23-летнему форварду.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Дембеле и оценивает его примерно в € 56 млн. Всего, по информации СМИ, каталонский клуб намерен расстаться с 12 футболистами.
Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. В минувшем сезоне форвард провёл в чемпионате Испании всего 5 матчей и стал автором 1 забитого мяча.
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