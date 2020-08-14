Хван Ин Бом стал игроком «Рубина»

«Рубин» объявил о переходе полузащитника «Ванкувер Уайткэпс» Хван Ин Бома.
«Рубин» подписал контракт на три года с 23-летним центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бомом. Новичок выбрал себе игровой номер 6. Игрок присоединится к команде после оформления всех необходимых документов.
Хван Ин Бом родился 20 сентября 1996 года в г. Тэджон (Южная Корея). Профессиональную карьеру начал в родном городе в клубе «Тэджон Ситизен», затем несколько месяцев отыграл в аренде в другом корейском клубе «Асан Мугунхва». В январе 2019 года отправился в клуб MLS «Ванкувер Уайткэпс». В 36 матчах MLS забил три гола и сделал три голевые передачи.
В настоящее время – игрок национальной команды Южной Кореи, за которую выступает с сентября 2018 года. За сборную сыграл 23 матча, забил три гола", — представила пресс-служба «Рубина» новичка.
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