Баринов: интерес ко мне есть. Возможно, я бы уже был в Европе, если бы не карантин

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что им интересуются зарубежные клубы.
«Интерес есть. Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе. Просто я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, это не афишировать, чтобы это меня не отвлекало. Поэтому я настойчиво говорю о том, чтобы это никуда не выходило.
Все считают, что я буду капитаном «Локомотива»? Всё может быть. Вдруг не сложится с переходом в Европу и я останусь здесь, так как у меня ещё четыре года контракта. Я готов к этой роли. Капитан команды – это лидер, он должен быть везде – на поле, и за пределами. Все вопросы должны решаться через него. У меня был подобный опыт в Екатеринбурге, тогда тренер на предыгровой тренировке подошёл и сказал, что хочет сделать меня капитаном. Первое капитанство и первая победа. Я отмечу этот день для себя», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».
- 14 августа 2020
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