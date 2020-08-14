Баринов: интерес ко мне есть. Возможно, я бы уже был в Европе, если бы не карантин

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов сообщил, что им интересуются зарубежные клубы.



«Интерес есть. Возможно, если бы не карантин, то я бы уже был в Европе. Просто я прошу людей, которые занимаются этими вопросами, это не афишировать, чтобы это меня не отвлекало. Поэтому я настойчиво говорю о том, чтобы это никуда не выходило.



Все считают, что я буду капитаном «Локомотива»? Всё может быть. Вдруг не сложится с переходом в Европу и я останусь здесь, так как у меня ещё четыре года контракта. Я готов к этой роли. Капитан команды – это лидер, он должен быть везде – на поле, и за пределами. Все вопросы должны решаться через него. У меня был подобный опыт в Екатеринбурге, тогда тренер на предыгровой тренировке подошёл и сказал, что хочет сделать меня капитаном. Первое капитанство и первая победа. Я отмечу этот день для себя», — сказал Баринов в эфире канала «Россия 24».