«Крылья Советов» подписали контракт с лучшим бомбардиром ФНЛ

«Крылья Советов» на своём официальном сайте сообщили о подписании контракта с нападающим Иваном Сергеевым.



Соглашение самарского клуба с 25-летним футболистом рассчитано на два сезона. За новую команду Иван будет выступать под 33-м номером.



«Мы довольны переходом Ивана Сергеева в «Крылья». В наших рядах теперь есть забивной нападающий, который стал лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне. Надеюсь, что Иван нам очень поможет. Я хорошо знаком с его качествами. Когда был тренером, всегда пристально следил за нападающими. Нам нужен такой форвард. Мы окажем ему тёплый приём, надеемся, что болельщики тоже обеспечат Ивану хорошую поддержку и тепло его примут. Будем ждать от него голов и максимальной помощи, чтобы «Крылья» как можно быстрее вернулись в Премьер-Лигу», – сказал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.



Ранее Сергеев выступал за «Строгино», «Ригу» и «Тамбов». Последним клубом нападающего было московское «Торпедо», в составе которого Иван провёл 64 матча и отметился 35 голами, став лучшим бомбардиром ФНЛ в прошлом сезоне. Игрок забил в 27 матчах 14 мячей.

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