Покинувший «Локомотив» вратарь Медведев близок к переходу в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», бывший вратарь «Локомотива» Никита Медведев близок к переходу в «Рубин». 25-летний футболист прибудет в расположение казанской команды в ближайшее время.



Сегодня, 14 августа, стало известно, что Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Никита перешёл в стан «железнодорожников» из «Ростова» перед кампанией-2017/2018. За три прошедших сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча. В последний раз игрок появлялся на поле в 2017 году.



Ранее сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе принял решение отправить Медведева в фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку».



Напомним, Медведеву принадлежит рекорд Российской Премьер-Лиги. Защищая ворота «Ростова», он не пропускал на протяжении 989 минут.

Медведев и «Локомотив» разорвали контракт