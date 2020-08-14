Покинувший «Локомотив» вратарь Медведев близок к переходу в «Рубин»

Как стало известно «Чемпионату», бывший вратарь «Локомотива» Никита Медведев близок к переходу в «Рубин». 25-летний футболист прибудет в расположение казанской команды в ближайшее время.
Сегодня, 14 августа, стало известно, что Медведев и «Локомотив» разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Никита перешёл в стан «железнодорожников» из «Ростова» перед кампанией-2017/2018. За три прошедших сезона в составе московского клуба голкипер провёл три официальных матча. В последний раз игрок появлялся на поле в 2017 году.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе принял решение отправить Медведева в фарм-клуб «железнодорожников» «Казанку».
Напомним, Медведеву принадлежит рекорд Российской Премьер-Лиги. Защищая ворота «Ростова», он не пропускал на протяжении 989 минут.
- 14 августа 2020
-
16:10
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:43
-
15:38
-
15:33
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:29
-
14:18
-
14:18
-
13:52
-
13:51
-
13:35
-
13:01
-
12:55
-
12:52
-
12:44
-
12:43
-
12:42
-
12:42
-
12:38
-
12:37
-
12:33
-
12:28
-
12:22
-
12:19
-
12:14
-
12:12
-
11:56
-
11:41
-
11:38
-
11:06