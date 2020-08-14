«Сочи» — «Химки»: прямая трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 14 августа, состоится матч «Сочи» – «Химки». Встреча 2-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-транслцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Алексей Ширяев (Ставрополь). Резервный рефери – Юнус Кошко (Белореченск).
В 1-м туре «Сочи» на выезде сыграл вничью со «Спартаком» (2:2). «Химки» в свою очередь дома проиграли ЦСКА (0:2).
В минувшем сезоне «Сочи», набрав 33 очка в 30 турах, занял 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и избежал вылета из элитного дивизиона. «Химки» финишировали вторыми в Футбольной национальной лиге и заработали повышение в классе.
- 14 августа 2020
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