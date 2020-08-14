Мелкадзе перешёл в «Ахмат» на правах аренды

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе перешёл в «Ахмат» в аренду на сезон.
Прошедшую кампанию 23-летний форвард начинал в составе красно-белых, а 1 сентября 2019 года его арендовал «Тамбов». Новой команде игрок помог в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.
В начале мая спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал «Чемпионату», что клуб по финансовым причинам не собирается выкупать Мелкадзе у «Спартака», поэтому игрок вернётся в стан красно-белых.
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ранее заявил, что некоторые игроки будут либо проданы, либо уйдут в аренду.
Команду уже покинули Артём Тимофеев и Александр Ломовицкий. Тимофеев перешёл в грозненский «Ахмат» до конца сезона-2020/2021, Ломовицкий сыграет в «Химках».
- 14 августа 2020
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