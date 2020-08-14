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Газизов: трансфер Рассказова может произойти в любую минуту, а может не произойти совсем

Газизов: трансфер Рассказова может произойти в любую минуту, а может не произойти совсем
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о будущем защитника Николая Рассказова.

«Рассказов не играет, потому что с ним не будут продлевать контракт? Нет. Откуда вы всё знаете? Я удивляюсь иногда. На поле играют люди, которые сильнейшие в данный момент. Это позиция клуба: должен играть сильнейший на данный момент. Трансфер может произойти в любую минуту, а может не произойти совсем», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Ранее Рассказов сообщил, что интерес к нему проявлял немецкий «Аугсбург». 22-летний футболист — воспитанник «Спартака». В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Николай Рассказов рассказал о несостоявшемся переходе в «Аугсбург»
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