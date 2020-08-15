«Динамо» сообщило об обновлении эмблемы

Московский клуб объявил об обновлении эмблемы, а также сообщил, что в клубные цвета будет добавлено два вспомогательных.



«Бело-голубые начинают комплексное обновление бренда и системы клубных коммуникаций.



Во-первых, единственной официальной эмблемой клуба становится литера „Д“ с двумя золотыми звёздами над ней (прежде в разных случаях использовались и этот знак, и логотип с ромбом). Литера при этом вернулась к более изящному начертанию, с которым связаны главные победы в истории клуба.

Фото: официальный сайт «Динамо»

Во-вторых, в систему клубных цветов было введено два вспомогательных — к традиционным белому и голубому добавлены золотой и графит.



Золото — цвет двух звёзд, украшающих эмблему клуба, вместе с тем знаковый и для Москвы, знаменитой золотыми куполами.



Графит — отсылка к историческому цвету вратарской формы клуба, но при этом и оттенок, знакомый каждому москвичу по брусчатке Красной площади, мостовым, дорогам и другим транспортным артериям столицы", — говорится в сообщении клуба.