Белорусский голкипер — о протестах: налёт варваров, у которых нет ни мозгов, ни сердца

Белорусский голкипер Евгений Костюкевич рассказал о протестных акциях, которые проходят в Беларуси.
«У нас в стране не осталось тех, кого бы не затронула ситуация последних дней. Многие знают людей, которых избили, которые в тюрьме или умерли. Просто все ощутили на себе весь этот беспредел, никто уже не подбирает выражений. Все устали. Происходящее в нашей стране — это какой-то бандитизм, налёт варваров, у которых нет ни мозгов, ни сердца.
Над людьми в тюрьмах издеваются: женщин насилуют, мужиков избивают до такого состояния, что они не знают, как их зовут. Сейчас в обществе максимальная консолидация — все ненавидят людей в масках и, к сожалению, всех людей в погонах. Да, там есть хорошие ребята. Есть милиционеры, которые всегда помогают. В нашем городе многие из них заранее предупреждали: «Ребят, нужно сейчас отойти. Едет ОМОН, они будет бить и зверствовать», — приводит слова Костюкевича Sport24.
- 15 августа 2020
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