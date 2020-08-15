Евсеев: после матча с «Арсеналом» я увидел бойцов, которые были в крови
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, в каком состоянии находились его игроки после победы в матче с тульским «Арсеналом» (3:2).
«Вчера, войдя в раздевалку, я увидел бойцов, которые были в крови. У Славы Кротова синяк на бровочной части, не только ссадина. Бизяк на носилках лежит на полу и не может вздохнуть из-за проблемы с ребром. С ним возится доктор, помогает массажист.
У других ребят, у кого ссадина, у кого распух голеностоп, у кого икроножная мышца кровит. Вот это я называю: провели качественную игру.
Зайдя в раздевалку, я увидел гладиаторов, бойцов, которые на этой арене выложились без остатка ради победы.
Какое-то время парни не могли слова сказать, все сидели обессиленные. Всё осталось на поле", — написал Евсеев в "Инстаграме".
- 15 августа 2020
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