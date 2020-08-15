Гончаренко: скорее всего, Влашич сыграет с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о травмированных игроках команды, а также заверил, что рассчитывает на защитника Наира Тикнизяна.

«На Тикнизяна рассчитываем, он остаётся с нами. Может быть как игроком замены, так и игроком основы. Очень им довольны.

Травмы Влашича и Чалова? С Чаловым сложнее, потому что он долгое время играл с травмой колена. Ему тяжело, когда он устаёт. Что касается Влашича, то, скорее всего, с «Зенитом» он сыграет», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Во втором туре РПЛ ЦСКА обыграл дома «Тамбов» (2:1). На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт. На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил форвард Илья Шкурин и установил итоговый счёт матча.