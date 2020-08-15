Гончаренко объяснил обратную замену Шкурина

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему заменил форварда Илью Шкурина, забившего победный мяч в матче с «Тамбовом» (2:1).



«Полностью довольны игрой Шкурина, поздравляю его с победным голом. Обратная замена? Он очень хорошо поработал. Не хотел его менять, но нам нужно было выпустить Бийола», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА обыграл «Тамбов». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.



На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев, приняв мяч после навеса от центра поля. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт, забив головой после передачи Павла Карасёва. На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил Шкурин, вышедший на замену вместо Алана Дзагоева. Белоруса заменили на 88-й минуте.