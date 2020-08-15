Спортивный директор «Тамбова» Худяков: обидно, все набрали очки, а мы нет

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал итоги первых двух туров Российской Премьер-Лиги.

«Обидно, что ноль очков после двух матчей. Все набрали очки, мы нет. Играли хорошо, в концовке ЦСКА поджали. Но исполнительское мастерство, наверное, не позволило сравнять счёт. Ребята всё равно молодцы, мы не расстраиваемся», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Во втором туре РПЛ ЦСКА обыграл дома «Тамбов» (2:1). На 29-й минуте встречи счёт открыл Константин Кучаев. В концовке первого тайма Александр Карапетян сравнял счёт. На 55-й минуте дебютный гол за ЦСКА забил форвард Илья Шкурин и установил итоговый счёт матча.

В первом туре «Тамбов» уступил дома «Ростову» (0:1). Единственный гол в той встрече забил полузащитник Павел Мамаев.